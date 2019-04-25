Сотрудничество будет крепнуть

Президентские выборы в Украине усилили интерес к тому, какой внешнеполитический курс выберет новая команда избранного президента Владимира Зеленского. Интерес подкреплялся и тем, что в ходе кампании как сам Зеленский, так и члены его штаба, во-первых, относительно редко высказывались по вопросам внешней политики и, во-вторых, в разные периоды можно было выделить несколько разные и часто противоречивые акценты.

Уже между первым и вторым турами предыдущая неопределенность начала рассеиваться. Многие, а в Москве особенно, рассчитывали на некоторую неопытность избранного президента в хитросплетениях внешней политики и взаимоотношений с различными государствами как ближними, так и дальними. Теперь здесь нет особых разночтений.

Основной европейский и евроатлантический курс на вступление в ЕС и НАТО будет продолжен. На этом пути Украина прошла значительное расстояние и подтвердилась жизнеспособность такого развития.

Киев после фактического выхода из СНГ основной упор в отношениях со своими соседями делает на двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках ОЧЭС и ГУАМ. В этой связи регион Южного Кавказа приобретает особое значение. В частности, отношения между Украиной и Азербайджаном.

Они имеют давнюю историю. В 1919-1920 годах в Баку осуществляла свою деятельность Особая дипломатическая миссия Украинской Народной Республики (УНР) в Азербайджанской Демократической Республике. Миссия УНР была одним из 16 дипломатических представительств зарубежных государств, которые функционировали в Баку в тот период, что является ярким свидетельством традиционно дружественных исторических связей между нашими странами.

В те далекие годы неустойчивое внутреннее и международное положение УНР и АДР не позволили установить их в полном объеме и на длительную перспективу. Тем не менее, сразу после восстановления независимости двух стран они установили дипломатические отношения, которым уже более четверти века.

Украина всегда была рядом с Азербайджаном в трудный период острой фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха и всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Аналогично Баку всегда поддерживал Киев в неприятии аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

Украино-азербайджанское военно-техническое сотрудничество постоянно развивается. От обычных поставок вооружений как это было в 2006-2010 гг. стороны перешли к более глубокому сотрудничеству.

Баку и Киев ведут переговоры по совместному производству украинского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар». Как заявили представители государственного концерна «Укроборонпром», Вооруженные силы Азербайджана заинтересованы в приобретении комплекса «Корсар» и украинско-белорусского ПТРК «Скиф». В 2016 году последний был оснащен новыми ракетами.

В ПТРК «Корсар» применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Бронепробиваемость ПТУР Р-3 составляет не менее 550 мм. Дальность стрельбы — 100-2500 м.

ПТРК «Скиф» оснащен полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. Дальность обнаружения цели комплексом составляет 7 тыс. метров. Бронепробиваемость — не менее 800 мм. Дальность стрельбы — днем 100-5000 м, ночью: 100-3000 м.

ПТРК «Скиф» принят на вооружение Вооруженных сил Азербайджана.

Мы столь подробно остановились на данном типе военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, так как это наглядная иллюстрация развивающихся связей двух стран.

Баку и Киев связывает стратегическое партнерство, так как у него очень глубокие основания.

Во-первых. Перед двумя странами стоит проблема восстановления своей территориальной целостности из-за внешней агрессии. Было бы странно и нелогично, если бы Киев и Баку не поддерживали друг друга. И эта многосторонняя поддержка осуществляется каждый день на многих международных площадках.

Во-вторых. Между странами нет никаких острых противоречий. Наоборот, есть желание увеличить взаимную торговлю и другие формы сотрудничества. На открытии Торгового дома Азербайджана в Киеве министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, и Торговый дом будет содействовать реализации совместных бизнес-инициатив. Будем обсуждать открытие таких торговых домов также в регионах Украины. В составе делегации приехали представители почти 30 компаний, которые представляют продукцию в Торговом доме». По словам Мустафаева, в Азербайджане зарегистрировано 150 украинских компаний.

После некоторого спада взаимная торговля снова показывает значительный и устойчивый рост.

В-третьих. Украина находится в состоянии постоянного энергетического давления со стороны России. Недавний запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов из России в Украину лишнее подтверждение этому. В этих условиях импорт нефти из Азербайджана становится критически важным.

Интересно, что в аналогичном положении, судя по всему, оказалась и Беларусь. В Минске рассчитывают также на импорт нефти из Азербайджана через Украину.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR активно присутствует в Украине, вложила крупные инвестиции — более $200 млн, открыла 60 автозаправочных станций. Деятельность SOCAR в Украине очень успешна, она еще больше объединяет две страны.

Отсюда ясна стратегически важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической независимости и безопасности Украины.

Сказанного вполне достаточно для того, чтобы понять никакого изменения или охлаждения в отношениях между Киевом и Баку не будет. Наоборот, есть все основания предполагать их расширение с включением в этот процесс Турции, что еще более усилит стратегические параметры сотрудничества.

Регион Южного Кавказа исключительно важен для мирового сообщества. Он находится в непосредственной близости от так называемой дуги нестабильности от Ближнего Востока до Южной Азии и Дальнего Востока. Мир и стабильность на Южном Кавказе подкрепляется многосторонним сотрудничеством Украины и Азербайджана. Есть все основания полагать, что в дальнейшем оно будет расширяться и углубляться на благо народов двух стран.