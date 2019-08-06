Сотни тысяч людей могут лишиться крыши над головой

Недавнее выступление Члена комитета Милли меджлиса Азербайджана по вопросам правовой политики и государственного строительства Фазаила Агамалы в одно мгновение выбило почву из-под ног множества азербайджанских семей, проживающих в домах без документов.

«Владельцы таких зданий не должны ждать, что им выплатят компенсацию. Поэтому предложение Госкомитета по вопросам имущества полностью оправдано», — вещает народный избранник. Сколько их – людей, рискующих остаться на улице, никому не известно. Нет в нашей стране такой статистики, но судя по предварительным данным, счет идет на сотни тысяч домов. Добрая часть населения рискует остаться без крова…

Агамалы припомнил, что «есть официальные структуры, которые выдают разрешение»: «Например, если это муниципальная земля и в планах на ней предусмотрено строительство дома, то на основе решения муниципалитета выдается разрешение на строительство. Однако согласно азербайджанскому законодательству, второй этап строительства должен быть утвержден распоряжением соответствующих органов исполнительной власти. Документы на строение, его план, проект должны быть утверждены исполнительной властью. Если этого нет, то любые постройки считаются незаконными». Стоит ли останавливаться на том, как выдаются разрешения упомянутыми структурами? А как строятся такие дома? Неужто без ведома исполнительных властей? Но если чиновники закрывают глаза, допуская такое строительство, почему ответственность должны нести только простые граждане?

К сожалению, парламентарий обошел неудобные вопросы, вспомнив о букве закона. Немногим ранее глава пресс-службы Госкомитета по вопросам имущества Гулу Халилов заявил, что за незаконно построенные дома компенсация выплачиваться не будет. Принимая во внимание масштабы сноса жилья в столице и лакомых участках периферии главного города страны, нетрудно представить последствия такого шага.

Радует, что позиция Госкомимущества – взять и отобрать кров у тысяч семей — не нашла поддержки в экономическом сообществе. По данным руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, подведомственная организация представила пакет предложений, предусматривающий компенсацию за такие дома. «Очевидно, что было невозможно построить дом и даже заложить фундамент дома без ведома местных исполнительных властей и муниципалитетов, — говорит Байрамов. – Чиновники этих ведомств не бесплатно закрывают глаза на незаконное строительство, а потому возникает вопрос – почему же владельцы такого жилья не имеют права на возмещение?»

Выселение из незаконной «недвижимости» должно финансироваться органами исполнительной власти, которые позволили это строительство — из их внутренних источников, считает глава ЦЭСР. Поскольку в этом случае компенсация ущерба жильцам незарегистрированной недвижимости обойдется без вреда для госбюджета. ЦЭСР также предполагает объявить жилищную амнистию.

«Было бы целесообразно объявить амнистию незаконно отстроенной жилой недвижимости в ближайшем будущем, — продолжил Байрамов. — Первоначальный мониторинг показывает, что в Баку и его окрестностях насчитывается 450 тысяч незарегистрированных жилых домов. Около 70 000 из них находятся в несанкционированных или относительно рискованных зонах – вблизи высоковольтных линий, местах прохождения линий воды и газа, а также транспортных узлов. Мы рекомендуем не прикасаться к дому, если есть возможность изменить направление электрической или водопроводной линии. Но если существует реальная угроза домам, построенным на водопроводах, газопроводах, жильцы должны получить компенсацию».

Со слов руководителя ЦЭСР, предложенная концепция была использована в развивающихся странах, в том числе в Турции и России. Речь о решении проблемы «малой кровью», с применением щадящих государственных тарифов. «Многие дома имеют документы, выданные исполнительной властью и муниципалитетами, — сказал Байрамов. – Владельцы такой недвижимости не виноваты, что не могут приватизировать недвижимость с этими бумагами. Если такие документы не дают возможности получить купчую, их не должны выдавать. Надо также учитывать, что эти документы не выдаются бесплатно». ЦЭСР предлагает установить официальные щадящие расценки на оформление таких домов.