Состоятся следующие матчи 1-го тура Лиги Чемпионов

Сегодня состоятся оставшиеся матчи 1-го тура Лиги Чемпионов.

Во втором игровом дне пройдут 8 матчей в 4-х группах.

Турецкий «Галатасарай» встретится с «Брюгге» в Бельгии. В еще одном матче группы «А» «ПСЖ» примет мадридский Реал.

В группе «B» мюнхенская Бавария встретится с «Црвеной Звездой», а «Олимпиакос» на своем поле примет «Тоттенхем».

В группе «С» состоятся матчи «Динамо» — «Аталанта» и «Шахтер» – «Манчестер Сити».

В группе «D» туринский «Ювентус» примет «Атлетико», а московский Локомотив на своем поле примет «Байер-04».

| 2019-09-18T09:17:52+00:00 18 сентября 2019, 11:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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