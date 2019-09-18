Состоятся следующие матчи 1-го тура Лиги Чемпионов

Сегодня состоятся оставшиеся матчи 1-го тура Лиги Чемпионов.

Во втором игровом дне пройдут 8 матчей в 4-х группах.

Турецкий «Галатасарай» встретится с «Брюгге» в Бельгии. В еще одном матче группы «А» «ПСЖ» примет мадридский Реал.

В группе «B» мюнхенская Бавария встретится с «Црвеной Звездой», а «Олимпиакос» на своем поле примет «Тоттенхем».

В группе «С» состоятся матчи «Динамо» — «Аталанта» и «Шахтер» – «Манчестер Сити».

В группе «D» туринский «Ювентус» примет «Атлетико», а московский Локомотив на своем поле примет «Байер-04».