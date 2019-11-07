Состояние Огтая Гюльалыева все еще остается критическим

Состояние правозащитника Огтая Гюльалыева остается тяжелым и критическим. Он все еще в коме, заявила агентству Turan супруга активиста Фируза Гюльалыева.

«Транспортировка вчера Огтая специальным аваирейсом в Турцию не оказало какого-либо негативного воздействия на его здоровье. Но состояние Огтая остается таким же тяжелым, как было в Азербайджане, он все еще в коме. Врачи делают все возможное. Вчера врачи провели операцию по подключению к аппарату искусственного дыхания. Врачи прилагают все усилия, но они ничего определенного не могут пока обещать относительно выздоровления Огтая и сохранения ему жизни. Он по- прежнему остается в тяжелом и критическом состоянии», — сказала Ф.Гюльалыева.

О.Гюльалыев был отправлен в Турцию 6 ноября спецрейсом компании AZAL и размещен в клинике «Аврасия».

Все расходы, связанные с лечением Гюльалыева по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой взял на себя Фонд Гейдара Алиева.

Известного правозащитника сбил автомобиль 29 октября в центре Баку. От удара он получил черепно-мозговую травму, повлекшую кровоизлияние в мозг.

Спустя несколько часов, акивист впал в кому. 30 октября в Баку ему была сделана нейрохирургическая операция.

Прибывшие 5 ноября по приглашению Фонда Гейдара Алиева для осмотра Гюльалыева турецкие специалисты рекомендовали забрать его на лечение в Турцию.