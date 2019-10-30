Состояние двоих из трех пострадавших при взрыве на лодке на Каспии стабилизировалось

Состояние двоих из трех пострадавших во время вчерашнего взрыва на лодке в Каспийском море стабилизировалось, сообщили в среду Trend в Центральной больнице нефтяников.

Пострадавшие Азер Вагиф оглу Велиев и Рафиг Бахруз оглу Пашаев переведены в палату.

Состояние Беюкаги Мамедага оглу Халилова продолжает оставаться тяжелым, в связи с чем он пока находится в реанимационном отделении больницы.

Напомним, что 29 октября 2019 года, примерно в 13:30, при пожаре, сопровождавшемся взрывом, на маломерной экспедиционной лодке SOCAR в азербайджанском секторе Каспия, около поселка Гурган Пираллахинского района столицы сотрудник компании Габиль Мамедов погиб, другие сотрудники — Азер Велиев, Рафиг Пашаев и работавший по контракту лодочник Беюкага Халилов получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного Кодекса, создана следственная группа в составе опытных сотрудников МЧС и прокуратуры.

| 2019-10-30T10:59:57+00:00 30 октября 2019, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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