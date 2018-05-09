Состоялся матч памяти Алекпера Мамедова

Сегодня прошел товарищеский матч по случаю 88-летней годовщины со дня рождения легенды азербайджанского футбола Алекпера Мамедова. На поле стадиона «Байыл Арена» встретились команды «Опыт» и «Футбольные функционеры» (составлена из представителей АФФА, ПФЛ и клубов Topaz премьер-лиги).

Встреча завершилась победой «Опыта» со счетом 7:5. Хет-трик на свой счет записал Муса Гурбанов, по голу забили Машаллах Ахмедов, Алим Гурбанов, Октай Абдуллаев, Эльхан Мамедов-авт. У ФФ дубль на счету Юниса Гусейнова, а Бахтияр Османов, Мушфиг Гусейнов, Эльхан Мамедов забили по разу.

Составы команд:

«Опыт»: Джамаледдин Алиев, Ариф Асадов, Тарлан Ахмедов, Эльмир Ханкишиев, Адаим Нифталиев, Октай Абдуллаев, Шахин Диниев, Назим Сулейманов, Машаллах Ахмедов, Муса Гурбанов, Махмуд Гурбанов, Эльхан Абдуллаев, Заур Исмайлов, Табриз Гасанов, Игорь Гетман, Яшар Вахабзаде, Васиф Хагвердиев, Самир Алиев, Араз Гуламов, Алим Гурбанов.​

«Футбольные функционеры»: Фаик Азизов, Дмитрий Крамаренко, Шахин Джафаров, Эльхан Мамедов, Афган Керимов, Бахтияр Османов, Эмин Джафаров, Джавид Джалилов, Вугар Аскеров, Алияр Агаев, Аслан Шахгельдиев, Фируз Абдулла, Рамин Гасанов, Кямран Гулиев, Юнис Гусейнов, Заур Азизов, Адиль Шукюров, Рамиш Малыев, Фархад Гасанов, Мушфиг Гусейнов.

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