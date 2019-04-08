Состоялся флешмоб в рамках события «Нас – 10 миллионов»

Нас – 10 миллионов.  На днях был официально зарегистрирован 10-ти миллионный житель Азербайджана.
В честь этого события в стране проходят народные веселья.

Как сообщает #, одна из самых крупных акций состоялась при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства культуры и прошла она на Площади государственного флага.

Около тысячи молодых людей собрались на этой знаковой территории,  символизирующей свободу и независимость нашей страны, чтобы вписать свои имена в историю.

Был организован массовый флешмоб: молодежь выстроилась так, чтобы получилась цифра 10 000 000.

| 2019-04-08T16:53:52+00:00 8 апреля 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss