Состоялся флешмоб в рамках события «Нас – 10 миллионов»

Нас – 10 миллионов. На днях был официально зарегистрирован 10-ти миллионный житель Азербайджана.

В честь этого события в стране проходят народные веселья.

Как сообщает #, одна из самых крупных акций состоялась при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства культуры и прошла она на Площади государственного флага.

Около тысячи молодых людей собрались на этой знаковой территории, символизирующей свободу и независимость нашей страны, чтобы вписать свои имена в историю.

Был организован массовый флешмоб: молодежь выстроилась так, чтобы получилась цифра 10 000 000.