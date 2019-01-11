Состоялось заседание Кабинета министров

11 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития 2018 года и предстоящим задачам

Как сообщает Report, глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

После президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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| 2019-01-11T14:06:22+00:00 11 января 2019, 14:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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