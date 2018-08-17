Состоялось очередное заседание правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном

16 августа 2018 года состоялось заседание Правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном. В повестку дня собрания вошел отчет директора Платформы Эфендиевой Диляры о проделанной работе и регистрации Платформы в Национальном агентстве государственного реестра Министерства юстиции Грузии в качестве непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица, обсуждение организационных и институциональных вопросов, а так же стратегии Платформы и перспективного плана действий.

В ходе собрания были утверждены составы Правления, Совета Экспертов и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Сопредседателем Правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном с азербайджанской стороны большинством голосов был избран Умуд Мирзаев.

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» создана на базе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», инициированной в 2016 году, с целью организации общественной поддержки мирного урегулирования карабахского конфликта, в содействии деятельности армянского и азербайджанского правительств по установлению и поддержанию справедливого мира между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стойкого примирения между двумя народами, создания условий для деятельности каждого, кто готов внести вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе.

Пресс Служба.