Состоялось очередное заседание Кабинета Министров

29 августа под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова состоялось очередное заседание Кабинета Министров.

Премьер-министр подчеркнул, что такие вопросы, как развитие предпринимательства, создание благоприятного бизнес-климата, формирование прозрачной налоговой системы в Азербайджане поставлены Президентом Ильхамом Алиевым как приоритетные задачи. Он отметил, что в результате реформ, проведенных в таможенной и налоговой системах в 2018-2019 годах, намного сократились контакты между чиновниками и предпринимателями, значительно увеличились прозрачность и поступления в бюджет, сообщает Report.

Были заслушаны доклады председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехдиева, министра налогов Микаила Джаббарова, первого заместителя министра культуры Вагифа Алиева и президента Национальной Академии Наук Азербайджана Акифа Ализаде.

На заседании состоялись выступления по темам, были выдвинуты различные предложения.

Подведя итоги заседания, премьер-министр Новруз Мамедов дал соответствующие поручения по выполнению обсужденных вопросов.