Состоялась жеребьевка плей-офф ЕВРО-2020

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Чемпионата Европы по футболу 2020. Мероприятие было проведено в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.
Согласно результатам жеребьевки Лиги Наций УЕФА команды путей А, В, С и D будут участвовать в матчах полуфинала и финала. Победители группы получат право на участие в ЕВРО-2020.
Полуфиналы пройдут 26 марта следующего года, а финальные матчи — 31 марта.
Путь А
Исландия — Румыния
Болгария — Венгрия
Путь В
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
Словакия — Ирландия
Путь С
Шотландия — Израиль
Норвегия — Сербия
Путь D
Грузия — Беларусь
Северная Македония — Косово.