Состоялась встреча руководителей АФФА и ФАБ

Перед товарищеской игрой между сборными Азербайджана и Бахрейна, в которой победу со счетом 3:2 одержала наша команда, состоялась встреча представителей Футбольной Ассоциации Бахрейна (ФАБ) и АФФА.

Как передает официальный сайт АФФА, на встрече приняли участие первый вице-президент Рауф Алиев, член Исполнительного Комитета Искендер Джавадов, генеральный секретарь Эльхан Мамедов, а также вице-президент ФАБ Али Аль Буаинаин и генеральный секретарь Ибрагим Аль Буаинаин.

Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и обменялись мнениями.

| 2019-10-10T08:07:22+00:00 10 октября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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