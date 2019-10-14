Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Турции

На полях 7-го заседания СМИД Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщили в МИД, на встрече было выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений.

Министры отметили важность стратегического партнерства, добрососедства, взаимного уважения и доверия с точки зрения поощрения региональной и глобальной стабильности и безопасности.

Стороны обменялись мнениями по важным проектам, реализуемым с участием обеих стран.

Министры обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского конфликта и процессов на Ближнем Востоке. На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам двусторонней повестке, региональным и глобальным вопросам.