Состоялась церемония прощания с Евдой Абрамовым

8 декабря в Губе прошла церемония прощания с депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместителем председателя комитета по правам человека парламента Евдой Абрамовым.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в церемонии прощания, прошедшей в Губинском центре культуры имени Башира Сафароглу, приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, ученые, деятели культуры, интеллигенция, представители общественности.

На церемонии прощания было зачитано письмо соболезнования Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, адресованное семье Евды Абрамова.

Отметим, что Евда Абрамов скончался 6 декабря.

После церемонии прощания гроб с телом покойного был предан земле на кладбище в поселке Красная Слобода, где он родился.