Состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов

17 декабря с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Украины Владимира Зеленского азербайджано-украинских документов.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Протокол о намерениях между городом Одесса (Украина) и городом Гяднжа (Азербайджанская Республика) подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев.

Также Владислав Каневский и Азер Худиев подписали Договор между городом Трускавец (Украина) и городом Губа (Азербайджанская Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Также Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров подписали Соглашение между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

По завершении церемонии подписания президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для печати.