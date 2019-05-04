Состоялась церемония награждения XXVII Национальной премии «Хумай»

В Баку состоялась церемония награждения XXVII Национальной премии «Humay» (Хумай), учрежденной Международным культурным обществом «Бакинец», сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и науки. Президент Международного культурного общества «Бакинец» Фикрет Зарбалиев поздравил собравшихся гостей со знаменательным событием, рассказал об истории «Хумай» и поблагодарил всех, кто на протяжении этих лет принимал участие в работе над созданием и становлением этой премии.

Церемония награждения прошла в праздничной обстановке, гостям была представлена концертная программа с участием народного артиста Фаика Агаева, заслуженных артистов Лалы Мамедовой и Ильгара Мурадова, вокалиста Гасыма Халилова и других. Вечер вела заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Премии лауреатам «Хумай» вручали известные общественные деятели и представители культуры, среди которых были Фаиг Суджаддинов, Сиявуш Керими, Чингиз Фарзалиев, Урхан Алекперов и другие.

Лауреатами 27-й церемонии награждения «Хумай» в различных номинациях стали:

«Человек года» – секретарь Союза писателей Азербайджана, кавалер ордена «Шараф», народный писатель Чингиз Абдуллаев,

«Литература» — член Союза писателей Азербайджана, доктор филологических наук Тофиг Меликли,

«Театр» — главный режиссер Государственного театра кукол, заслуженный работник культуры Гурбан Масимов и актриса Государственного театра оперы и балета Джамиля Керимова,

«Музыка» – исполнители мугама, заслуженные артисты Илькин Ахмедов и Тайяр Байрамов,

«За вклад в развитие театра и кино» – лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф», народная артистка Амалия Панахова (посмертно),

«За вклад в развитие национального танцевального искусства» – проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова и солистка Государственного ансамбля танца, заслуженная артистка Этери Джафарова,

«За вклад в развитие хореографического искусства» – художественный руководитель Государственного театра оперы и балета, народная артистка Камилла Гусейнова

«Концерт года» – театр КВН «Планета Парни из Баку», заслуженные артисты Бахрам Багирзаде и Таир Иманов.