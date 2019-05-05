Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2019»

Награждены победители «Бакинского марафона-2019».

Как передаёт Report, церемония награждения состоялась в Бакинском олимпийском стадионе.

Обладатели первого места в соревновании как мужчин, так и женщин, получили 3 000 манатов, второго места — 2 000 манатов, третьего — 1 000 манатов, а также подарки, медали и сертификаты. Всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку в организации соревнования, были вручены сертификаты.

Студенты, первыми пересёкшие финишную черту, выиграли путёвку в «Диснейлэнд» в Париже, корпоративные участники — регистрацию на Стамбульский марафон и билеты туда и обратно.

Первые 1 000 участников, пересекшие финишную черту, были награждены специальными медалями «Бакинский марафон-2019».

Отметим, что в соревновании мужчин первое место занял Исмаил Сеньянге из Уганды, второе — Мохаммед Джафар Моради из Ирана, третье — азербайджанец Эльман Абышов.

Украинка Валентина Полтавска добралась до финишной прямой первой среди женщин. На втором месте — Сюзанна Мотанти из Шотландии, третьем — азербайджанка Айна Юсибова.

| 2019-05-05T15:32:47+00:00 5 мая 2019, 17:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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