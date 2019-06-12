Состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В Габале в Центре Конгресса имени Гейдара Алиева состоялась встреча в трехстороннем формате между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, Министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром и Министром обороны Грузии господином Леваном Изорией.

В ходе встречи министры обороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы развития военного сотрудничества в трёхстороннем формате и обеспечения безопасности региональных проектов. Стороны также обменялись мнениями по другим аспектам, представляющим взаимный интерес в сфере трёхстороннего военного сотрудничества.

По итогам встречи подписан протокол и состоялся брифинг для представителей средств массовой информации.