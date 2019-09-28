Состоялась презентация книги Михаэля Хесса «В меня вместятся оба мира…»

В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по 1 октября проходит грандиозный «Фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими», сообщает Trend.

В рамках цикла мероприятий прошла презентация книги известного немецкого ученого, насимиведа Михаэля Хесса (Michael Hess) под названием «В меня вместятся оба мира…» на английском языке.

«В прошлом году на Фестивале Насими я выступил с лекцией «Осознание Насими в современном контексте». В этом году представляю книгу на английском языке, чтобы представить широкой мировой общественности о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта и философа Насими, показать гуманизм его воззрений, понимание высокого назначения человека, безграничности его возможностей на пути познания истины, стремления к красоте и добру, духовности и милосердию. Сквозь призму идей и философии Насими, можно найти ответы на многие вопросы, которые интересуют современный мир», — сказал Михаэль Хесс.

Гостям была также представлена концертная программа.