Состоится встреча Госсекретаря США и премьер-министра Грузии

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, который на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

В преддверии встречи в Госдепартаменте подчеркнули, что США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в грузинском регионе Южная Осетия, прошедших 9 июня, и не признают их результаты.

«Наша позиция по Южной Осетии остается четкой, – заявили в ведомстве. – Эти регионы – неотъемлемая часть Грузии. Соответственно, мы вновь выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Госсекретарь с нетерпением ждет возможности обсудить ряд двусторонних вопросов в ходе завтрашней встречи с премьер-министром».