Состоится встреча Госсекретаря США и премьер-министра Грузии

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, который на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

В преддверии встречи в Госдепартаменте подчеркнули, что США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в грузинском регионе Южная Осетия, прошедших 9 июня, и не признают их результаты.

«Наша позиция по Южной Осетии остается четкой, – заявили в ведомстве. – Эти регионы – неотъемлемая часть Грузии. Соответственно, мы вновь выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Госсекретарь с нетерпением ждет возможности обсудить ряд двусторонних вопросов в ходе завтрашней встречи с премьер-министром».

| 2019-06-11T19:46:07+00:00 11 июня 2019, 21:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss