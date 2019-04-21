Составлен рейтинг лучших смартфонов

Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T. Отмечается, что данный гаджет не обладает набором самых современных опций, таких как беспроводная зарядка или водонепроницаемость, однако с учетом цены и достойного функционала он по праву занимает первую строчку списка.

На втором месте расположился Galaxy S10e от компании Samsung. Устройство обладает «великолепным» экраном, отличной камерой, а также приемлемой ценой, отмечают авторы статьи.

Третью строчку рейтинга занял iPhone XR, который, как считает Business Insider, с учетом более низкой цены и примерно тех же характеристик является более выгодным приобретением, чем старшие модели Apple.

На четвертом и пятом местах оказались другие представители семейства Samsung Galaxy – S10 Plus и S10, пишет РИА Новости.

Кроме указанных моделей, в первую десятку также вошли Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.