Состав сборной Азербайджана на матчи с Хорватией и Литвой

Обнародован состав сборной Азербайджана на предстоящий матч отбора на ЕВРО-2020 против Хорватии (21 марта) и товарищескую игру с Литвой (25 марта). Новый главный тренер «милли» Никола Юрчевич в свою первую заявку включил 23 футболиста. Среди них есть и те, кто впервые вызван в расположение сборной Азербайджана. Это полузащитник «Сумгайыта» – Али Бабаев и Алексей Исаев.

Вратари: Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахруддин Магомедалиев («Карабах»);

Защитники: Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов (все – «Карабах»), Омар Булудов, Антон Кривоцюк (оба – «Нефтчи»), Тамкин Халилзаде («Сабах»), Шахрияр Рагимов («Сабаил»);

Полузащитники: Гара Гараев, Ричард Алмейда, Араз Абдуллаев (все – «Карабах»), Эдди Исрафилов («Алькоркон», Испания), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба – «Нефтчи»), Али Бабаев, Алексей Исаев (оба – «Сумгайыт»), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия);

Нападающие: Махир Мадатов («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Крылья Советов», Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия), Мирабдулла Аббасов («Нефтчи»).

Отметим, что сборная соберется 16 марта и начнет подготовку к игре с Хорватией. (АФФА)