Соратники Мадуро хотят его свергнуть

Десятки ближайших союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении. С таким утверждением выступил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента.

«Николас Мадуро остро опасается, что не может доверять своему окружению. За последние месяцы десятки близких союзников Мадуро пытались вступить с США в переговоры о его отставке, — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию о том, что Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников президента Венесуэлы в случае его свержения. — Ответ США зависит от конкретных обстоятельств».