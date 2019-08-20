Соратники Мадуро хотят его свергнуть

Десятки ближайших союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении. С таким утверждением выступил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента.

«Николас Мадуро остро опасается, что не может доверять своему окружению. За последние месяцы десятки близких союзников Мадуро пытались вступить с США в переговоры о его отставке, — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию о том, что Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников президента Венесуэлы в случае его свержения. — Ответ США зависит от конкретных обстоятельств».

| 2019-08-20T01:26:34+00:00 20 августа 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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