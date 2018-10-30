Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-1

Индия во вторник вечером провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерную боеголовку.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По их данным, пуск ракеты класса «земля — земля» состоялся на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша. Отмечается, что все тренировочные цели в ходе испытаний были поражены.

Ракета Agni-1 стоит на вооружении индийских ВС. Эта одноступенчатая твердотопливная ракета может нести боеголовки разных типов, в том числе ядерную, весом до 1 тонны.

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