Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион Южного Кавказа

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ, сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком совершили визит в регион Южного Кавказа в период с 29 октября по 2 ноября.

Отмечается, что основной целью визита стало обсуждение результатов переговоров между лидерами Азербайджана и Армении на полях саммита СНГ в Душанбе в сентябре и обозначение последующих шагов в нагорно-карабахском мирном процессе, обзор развития ситуации на месте.

В заявлении также говорится, что для обсуждения ситуации сопредседатели провели встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване 29 октября и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 ноября, а 31 октября приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении Агдамского района. В ходе визита сопредседатели обсудили ситуацию с представителями МККК и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

В заявлении также отмечается, что главы МИД Азербайджана и Армении договорились о встрече до конца года. Сопредседатели намерены отправиться в Вену для того, чтобы представить Постоянному совету ОБСЕ и членам Минской группы отчет по итогам визита в регион.

26 просмотров