Сопредседатель комиссии: Пока нет решения по несогласованным участкам грузино-азербайджанской границы

«На грузино-азербайджанской границе имеются несколько несогласованных участков. На данном этапе ни по одному из них не было принято решения».

Как сообщает местное бюро Report об этом журналистам заявил сопредседатель комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Он напомнил, что треть границы была согласована: «В ближайшие недели группа экспертов проведет осмотр на местах в несогласованных участках границы, после этого комиссия соберется вновь».

Л.Дарсалия отметил, что в ближайший месяц в Тбилиси состоится следующее заседание комиссии.