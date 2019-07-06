Соперница Байдена в гонке демократов собрала за квартал около $12 млн пожертвований

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, набрала за второй квартал текущего года около $12 млн добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Как передает ТАСС, об этом избирательный штаб Харрис сообщил в пятницу газете The New York Times.

Упомянутая выше сумма поступила от 279 тыс. жертвователей, из которых 150 тыс. перечисляли политику личные средства впервые. Сторонники жертвовали в среднем по $39 каждый, в режиме онлайн данный показатель составил $24. Сенатор ранее информировала, что собрала более $2 млн за одни сутки после первых теледебатов претендентов в президенты США от Демократической партии на прошлой неделе.

Харрис в сборе пожертвований пока отстает от главных соперников. Бывший вице-президент США Джозеф Байден собрал за два с лишним месяца $21,5 млн, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж за минувший квартал — $24,8 млн, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — $18 млн. Они отчитывались за полный квартал, а Байден приступил к сбору пожертвований после официального вступления в президентскую гонку 25 апреля.