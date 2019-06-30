Соперница Байдена набрала за сутки более $2 млн пожертвований

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, набрала за одни сутки более 2 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом Харрис сообщила в субботу в Twitter.

«Мы просили вас поддержать нашу кампанию «За народ», и вы сделали это. За 24 часа, прошедших после дебатов [претендентов] демократов, мы получили более $2 млн от 63 277 человек. Вы очень мотивировали и вдохновили меня», — отметила член верхней палаты Конгресса США. Представители политика информировали также, что 58% упомянутой выше суммы поступили от сторонников, жертвовавших деньги на эти цели впервые, сообщает ТАСС.