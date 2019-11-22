Соперник «Карабаха» может остаться без стадиона

Один из соперников «Карабаха» в групповом этапе Лиги Европы УЕФА — люксембургский «Дюделанж» может провести игру очередного тура против кипрского АПОЭЛ не на своем стадионе.

Как передает Report со ссылкой на портал Lessentiel, причиной является непригодное состояние травяного покрова на стадионе «Жозе Бартел». УЕФА уже поставил ультиматум клубу в связи с этим.

Замена травяного покрытия обойдется клубу в 150 тыс. долларов. Президент люксембургского представителя Ромен Шумахер заявил, что постарается провести переговоры с представителями УЕФА.

В настоящее время есть вероятность того, что «Дюделанж» может провести встречу с АПОЭЛ и вне страны. В качестве возможных вариантов называют люксембургский город Виртон, а также Кайзерслаутерн в Германии и Мец во Франции.

3 октября на очередной игре Лиги Европы «Карабах» обыграл в Люксембурге «Дюделанж» со счетом 4:1. В ходе этого матча после второго забитого «Карабахом» гола над стадионом появился дрон с «флагом» сепаратисткой «Нагорно-Карабахской Республики». В результате в матче возникла пауза, рефери остановил матч. Вслед за этим министр спорта Люксембурга Дан Керш посетил раздевалку азербайджанской команды и извинился за инцидент. Матч продолжился после того, как Д.Керш прошел в дикторскую и объявил, что приносит извинения. Игра продолжилась спустя 24 минуты.