Соперник «Карабаха» готовится усилить свой состав нигерийцем и американцем

Албанский «Партизани», являющийся соперником азербайджанского «Карабаха» по 1-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу, не смог убедить косоварского защитника Ардита Хилу продлить контракт с клубом.

«Партизани» уже провел первую тренировку в Тиране после сборов в Словении, на которой Хила отсутствовал. В то же время, защитник Эгзон Белица продлил контракт с клубом.

Помимо этого, «Партизани» готовится подписать другого игрока, нигерийского форварда Теофилуса Соломона, который ранее играл за сербский «Партизан» и хорватскую «Риеку», а также американца Брайана Брауна, который выступал на родине за «Рено 1868».