Администрация Президента: МОП не считается упраздненным

Вот уже несколько дней на некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях распространяются неверные и не имеющие никаких оснований сообщения, связанные с деятельностью Министерства оборонной промышленности. В связи с этим сообщаем, что на основании части 1 Указа Президента Азербайджанской Республики «О создании Открытого акционерного общества «Azərsilah» от 14 января 2019 года номер 466 на базе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики было создано Открытое акционерное общество «Azərsilah».

Одновременно, в части 5 данного Указа установлено, что до дня государственной регистрации Общества в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики продолжает свою деятельность. С учетом отмеченного, то есть, того, что Открытое акционерное общество «Azərsilah» на сегодняшний день не прошло государственную регистрацию, а Указ Президента Азербайджанской Республики от 14 января 2019 года номер 466 отменен, Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики не считается упраздненным и продолжает свою деятельность.