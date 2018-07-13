Сома Новотны: У «Нефтчи» есть, конечно преимущество, но мы должны верить в себя

Форвард венгерского «Уйпешта» Сома Новотны прокомментировал поражение от «Нефтчи» (1:3) в стартовом матче квалификации Лиги Европы.

«Мы хорошо начали игру, забили первый гол. Но потом «Нефтчи» стал доминировать на поле. Нам было очень трудно, потому что поездка получилась не легкой. С трудом приехали сюда, да и потеряли двух игроков из-за визовых проблем. Перед матчем даже тренировку не смогли провести. Впервые играли при такой жаркой погоде. Но не считаю ее главной проблемой. «Нефтчи» был сильнее и я поздравляю соперника с победой. В ответном матче ситуация будет другой. Не проиграли же мы со счетом 0:5. У «Нефтчи» есть, конечно преимущество, но мы должны верить в себя и победить в ответном матче», — заявил Новотны.

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| 2018-07-13T13:45:47+00:00 13 июля 2018, 14:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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