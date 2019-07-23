Соловьев возмутил украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева. Об этом сообщает Nation News.

Сотрудник издания «Апостроф» Дмитрий Малышко возмутился тем, что программа «России 1» транслировалась на экранах в столичном офисе букмекеров PariMatch.

По словам журналиста, вероятной темой передачи было обсуждение прошедших выборов в Верховную Раду. Он заключил, что недопустимо показывать программы, где присутствует «вражеская пропаганда».

lenta.ru

| 2019-07-23T00:56:07+00:00 23 июля 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss