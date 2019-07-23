Соловьев возмутил украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева. Об этом сообщает Nation News.

Сотрудник издания «Апостроф» Дмитрий Малышко возмутился тем, что программа «России 1» транслировалась на экранах в столичном офисе букмекеров PariMatch.

По словам журналиста, вероятной темой передачи было обсуждение прошедших выборов в Верховную Раду. Он заключил, что недопустимо показывать программы, где присутствует «вражеская пропаганда».

lenta.ru