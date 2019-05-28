«Соловей поёт, себя тешит» (В.И.Даль)

Современная журналистика – это отдельная история. Ее не сравнить с олдскулом, который учил журналиста всегда быть беспристрастным в материале, передаче, репортаже и так далее. Но современный мир доминирующего капитализма несколько поменял правила игры.

Сегодня, если журналистика не имеет ту или иную позицию, значит, она голодает, либо на грани выживания. Что не очень хорошо, ни для государства, ни для общества, ни для самой журналистики. Почему данный очевидный факт мы решили вновь актуализировать? Сейчас объясним…

Последние дни азербайджанские СМИ пестрят грозными заголовками и материалами про передачу Владимира Соловьева, на которой время от времени «соловей» поет «армянский шаракан», дабы отработать то, что получает на жизнь.

Последний раз «соловей» вдруг, как говорится, на ровном месте пристал к украинскому эксперту, когда речь шла о Крыме и Донбассе, с вопросом: «Чей Карабах?». На что украинский представитель четко и недвусмысленно ответил: «Карабах — Азербайджана».

Но Соловьев не унимался: «И что, Пашинян согласен с такой позицией Украины?». Будто Украину и ее президента так сильно волнует позиция Пашиняна по территориальным вопросам. Пашинян и Кремль, это последние инстанции, чье мнение может быть интересно киевским властям в вопросах территориальной целостности.

На что украинский политолог Владимир Ковтун отреагировал не менее достойно: «В этом случае Пашиняну придется не согласиться с позицией почти двухсот стран».

Такой ответ кремлевского пропагандиста не удовлетворил, и тот ударился в рассуждения о том, «сколько людей там пролило кровь», и «какой это был героический подвиг армянского народа».

Другая история, случившаяся на днях, вроде не политическая, а спортивная, наделавшая много шума в связи с отказом игрока лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна приехать в Баку. Прокомментировали, написали, отреагировали все, кто может. И даже гарантии дали на госуровне, но уговорить не смогли. Одно непонятно, причем тут Василий Уткин? Он-то причем? Ан-нет, этот тоже решил войти в историю, написав «горячий твит», что, мол, это позор, и он сдал билеты. Кто-то его вообще проверял на адекватность? Что Азербайджан еще мог сделать для игрока, чтобы он приехал? Утке, все нипочем, главное красиво крякнуть для армянских зрителей, которые «подогревают» иногда.

Вопрос к азербайджанским журналистам, аудитории, экспертам: Почему мы, наши СМИ, политологи и т.д. должны реагировать на всякого рода выпады российских журналистов и СМИ? Почему молчат соответствующие госструктуры? Почему бы не задать вопрос: Как может отличаться позиция ведущего популярного российского канала от официальной позиции страны-посредника? Если этим так называемым журналистам нравится придуриваться и посылать в… украинских экспертов, если они сами же не уважают официальную позицию своей страны, зачем мы смотрим эти передачи и молчим? Такие вредоносные передачи должна блокировать сама Россия. Если там это не делается, зачем тогда Россия в МГ ОБСЕ? Может, стоит Азербайджану что-то предпринять за неуважение к территориальной целостности своей страны?

Было бы, конечно, хорошо иметь свои, местные, сильные русскоязычные СМИ, которые достойно отвечали российским журналистам и давали бы местной аудитории качественный контент. Но что поделать, в Азербайджане люди, которые занимаются СМИ, к сожалению, не знают, как это делается… А этому «соловью» давно пора крылышки то обломать.