Солдат, раненый во время предотвращения провокации армян, прооперирован

Успешно завершилась хирургическая операция, проведенная 1 августа над военнослужащим, пострадавшим 31 июля в ходе предотвращения провокации врага на пограничных боевых позициях, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сейчас его состояние удовлетворительное.

Заместитель начальника ГПС, командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов навестил военнослужащего, ознакомился с его послеоперационным состоянием.

Генерал-лейтенант А.Халилов встретился в военном госпитале с родителями военнослужащего, выразил им признательность от имени руководства ГПС за воспитание сына в духе преданности государству, патриотизма и ненависти к врагу. Он уверил, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего выздоровления их сына.

| 2019-08-02T15:48:31+00:00 2 августа 2019, 17:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss