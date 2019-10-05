Сохраняя лучшие традиции…

4 октября 2019 года в Баку начала свою работу международная конференция «Сильная и влиятельная адвокатура – вызовы современности», организованная Коллегией адвокатов Азербайджана.

В конференции приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса (парламента), председатели и судьи Конституционного суда, Верховного и других судов, руководители и органов прокуратуры и юстиции, главы и члены коллегий адвокатов Азербайджана, представители Совета Европы, ООН и других международных организаций, а также представители государственных органов и НПО.

На конференции выступили заведующий отделом Администрации Фуад Алескеров, министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, Генеральный прокурор Закир Гаралов.

Выступивший на конференции председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров сообщил о подписании меморандума между руководимой им организацией и Ассоциацией адвокатов Грузии.

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Юрий Пилипенко заявил о намерении его организации установить тесные связи с Коллегией адвокатов Азербайджана.

После конференции Юрий Пилипенко дал эксклюзивное интервью газете #.

Отвечая на наши вопросы, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации заявил, что азербайджанская адвокатура может стать украшением постсоветского пространства. «Но для этого нужно сохранить традиции советской адвокатуры и обогатиться опытом своих турецких и европейских коллег», — отметил Юрий Пилипенко.

На вопрос, о каких традициях идет речь, президент Федеральной палаты дал следующий ответ: « Это профессионализм, элитарность профессии, уважение к суду и независимость».

Говоря о том, сможет ли Коллегия адвокатов Азербайджана, которая получает финансовую помощь от государства, сохранить независимость, президент палаты сказал следующее: «Я надеюсь, что Коллегии адвокатов все же удастся сохранить свою независимость».

На вопросы # также ответил президент объединения адвокатских бюро Турции Мэтин Фейзи.

Как заявил Мэтин Фейзи, его организация объединяет 80 адвокатских бюро.

«Только члены этих бюро имеют право выступать на судах в качестве адвокатов», — сказал президент объединения адвокатских бюро.

По мнению Мэтина Фейзи, независимость азербайджанской адвокатуры была обеспечена благодаря покойному президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

«Во время правления президента Ильхама Алиева в в деятельности азербайджанской адвокатуры достигнуты очень большие успехи», — считает президент объединения адвокатских бюро.