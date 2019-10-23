Соглашение Турции и США снизило уровень насилия в Сирии, считают в НАТО

НАТО считает, что именно соглашение между Турцией и США по северу Сирии привело к значительному снижению насилия в регионе, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.
«Я приветствую значительное сокращение масштабов насилия после совместного заявления Турции и США. Важно, чтобы все силы на местах действовали сдержанно и в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права», — заявил он в среду журналистам.
По его словам, «недавние события подчеркивают настоятельную необходимость политического урегулирования».
При этом он отметил, что важно «сохранить те успехи, которые были совместно достигнуты в борьбе с ИГ».
Ранее на пресс-конференции Столтенберг воздержался от оценки российско-турецкого меморандума по северо-востоку Сирии, заявив, что это делать преждевременно.