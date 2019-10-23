Соглашение Турции и США о приостановке военной операции в Сирии прекратило действие

Соглашение между Турцией и США о приостановке турецкой операции «Источник мира» в Сирии прекратило свое действие по истечении 120 часов, отведенных отрядов YPG/PYD на вывод своих мятежников с северо-востока Сирии, передает ТАСС.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы отряды YPG/PYD покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.