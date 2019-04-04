Соглашение между ЕС и Азербайджаном готово на 90 процентов

Более 90 процентов текста соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном уже согласовано.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

«Азербайджан рассматривает соглашение о партнерстве с ЕС как один из очень важных, базовых документов, открывающих возможности для решения различных вопросов. Мы можем с гордостью сказать, что более 90 процентов текста уже согласовано, ведется работа по согласованию остальной части. Ожидаем, что весь документ будет согласован и инициализирован вероятно, в следующем месяце», — сказал он.

| 2019-04-04T15:58:25+00:00 4 апреля 2019, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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