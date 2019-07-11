Софи Лорен снимается в кино после десятилетнего перерыва

 Софи Лорен снимается в экранизации романа «Вся жизнь впереди», сообщает Variety.
Для 84-летней актрисы это первая роль в художественном фильме после десятилетнего перерыва. Она играет мадам Розу, пережившую Холокост и подружившуюся с 12-летнем мальчиком Момо из Сенегала.
Режиссером картины стал сын Лорен – Эдоардо Понти. По ее словам, он не успокаивается, пока она не сыграет наилучшим образом: «Он знает каждый дюйм моего лица, моего сердца, моей души».
Это уже вторая экранизация романа «Вся жизнь впереди», написанного Роменом Гари под псевдонимом Эмиль Ажар. Предыдущая, с Симоной Синьоре в главной роли, была снята в 1977 году израильским режиссером Моше Мизрахи и получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Картину планируется завершить к марту 2020 года.
| 2019-07-11T23:05:15+00:00 12 июля 2019, 03:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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