SOFAZ потратил 74,9 миллион манатов на улучшение социально-жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев

В текущем году, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) потратил 74,9 миллион манатов (44,1 миллиона долларов) на финансирование своего единственного проекта в 2019 году, который был направлен на улучшение социально-жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, сказали Trend в SOFAZ.

Ожидаемая сумма по итогам 2019 года, заложенная в бюджет Нефтяного Фонда на эти цели, составляет 200 миллионов манатов.

В SOFAZ отметили, что первые расходы Фонда были направлены на финансирование данного проекта и, начиная с 2001 года, 2 595,5 миллионов долларов США было направлено на финансирование данного проекта.

В частности, согласно информации фонда, за счет выделенных средств в различных регионах нашей страны были построены 71 поселок оснащенные всеми необходимыми коммунальными условиями: жилыми домами, школами, детскими садами, больницами, центрами культуры, электрическими подстанциями, узлами связи, газовыми и водопроводными линиями.

Более того, уровень бедности в этих группах снизился с 75 процентов в 2003 году до 12 процентов, и продолжает сокращаться.