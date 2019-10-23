Сочинская встреча: и волки сыты, и овцы целы?

Начало операции «Источник мира» разочаровало многие государства. Это было большой неожиданностью, даже несмотря на то, что Эрдоган говорил об этой операции почти 9 месяцев. Возможно, многие государства видели в этом политический шантаж со стороны турецкого лидера, а потому не воспринимали его заявления всерьез. Однако, Эрдоган начав операцию, смешал все карты и внес изменения в сирийскую игру последних нескольких лет.

С одной стороны Эрдоган получил «добро» и Трампа и Путина, а с другой, оказался под колоссальным давлением международного сообщества. Ситуация требовала принятия необходимых мер. Да и курды уже пошли на соглашение с Дамаском (читай с Россией). Дальнейшее же продвижение турецких войск могло привести к столкновению с Россией и Ираном. С учетом же того, что страны НАТО, мягко говоря, не одобрили данную операцию и не поддержали бы Турцию, логичнее всего было договориться на выгодных условиях с Россией, что и сделал турецкий лидер.

По итогам шести часового обсуждения Путина и Эрдогана за закрытыми дверьми был опубликован итоговый меморандум, согласно которому:

— Интересы Сирии в сохранении территориальной целостности и суверенитета государства будут учтены сторонами.

— Турция и Россия берут на себя ответственность за борьбу с остатками террористов «Исламского государства» на северо-востоке Сирии.

— Ситуация в приграничной полосе между городами Таль-Абьяд и Рас Аль-Айн (32 км глубиной) останется неизменной. Другими словами, захваченная территория останется за турками.

— Сирия и Турция начнут прямые переговоры для нормализации отношений на базе Аданского соглашения 1997 года, которому выразили поддержку и Эрдоган, и Путин.

— Все курдские вооружённые подразделения выводятся из зоны проведения турецкой операции «Источник мира». Туда заходят российские войска и совместно с турками начинают патрулирование зоны операции.

— С сирийской стороны сирийско-турецкой границы за пределами зоны проведения турецкой операции (по де-факто линии разграничения) с завтрашнего дня заходят сирийские военнослужащие.

— Город Аль-Камышли не будет входить в зону проведения турецкой операции.

— Все курдские вооружённые подразделения будут выведены из города Манбидж (который перейдёт под контроль русских и сирийских войск) и Таль-Рифаата севернее Алеппо.

— Стороны берут на себя задачу обеспечить возвращение в Сирию беженцев (конечно же, из Турции).

Главный итог сочинской встречи – это то, что все ключевые игроки остались довольны. За исключением, конечно, курдов. Об них «вытерли ноги» все. США, получили то, что им в Сирии нужно было — контроль над восточной Сирией, где есть нефть. Россия усилила Асада с одной стороны, а с другой, совместно будет контролировать полосу глубиной в 10 км вдоль сирийско-турецкой границы вместе с Турцией, а остальные 25 км будут контролировать российско-сирийские милиции.

Одновременно Турция смогла заставить Москву подписать документ, по которому Россия де-факто становится гарантом переселения сирийских беженцев в Сирию. А это уже говорит о том, что Москва будет разделять и финансовую составляющую данного вопроса. Для Турции же, которая столкнулась с большим международным сопротивлением в вопросе операции, тоже получилась хорошая сделка: под контролем 150 км границы, а также то, что курдов на границе не будет. Эрдоган с наименьшими потерями достиг наилучших результатов для своей страны.

Благодаря политике Эрдогана усилил свои позиции и Асад, который получил доступ к тем территориям, о которых даже и не мечтал. Правда, не своими усилиями, а действиями Эрдогана и Путина. Но главный вопрос все еще остается открытым: кто будет отстраивать Сирию при Асаде? Запад, однозначно, не будет, Эрдоган, у которого экономика сильно поднастрадалась, тоже не собирается вкладывать.

Важный момент соглашений в Сочи – это то, что астанинский формат сохранился, а он как известно является единственной работающей площадкой, которая более или менее может принести в Сирию мир.

После соглашений по северной Сирии, между Россией и Турцией остается только одна нерешенная проблема – Идлиб. Вопрос очень тонкий и сложный. В Идлибе проживает более 4 миллионов населения, поэтому любое военное столкновение приведет к миграционному кризису, еще пару миллионов убегут от Асада в сторону Турции. С другой стороны, Идлиб – это последний оплот сопротивления повстанческих сил Сирии. По сути, Идлиб – это альтернативная столица Сирии, поэтому Асада, который так рьяно выступает против, можно понять. Но это вызовет проблему с Турцией.

Хотя и у самой Турции в Идлибе большие проблемы. Да, де-факто, она является ответственной за эту территорию, но регион управляется боевиками, которые признаны террористическими даже Анкарой. Поэтому с правовой точки зрения защитить Идлиб будет сложно, хотя с точки зрения собственных интересов Турция не может себе позволить сдать Идлиб. Поэтому, несмотря на положительные итоги встречи в Сочи, где по результатам вроде «и волки сыты, и овцы целы», Москве и Анкаре еще предстоит сломать немало копий в схватке за Идлиб.