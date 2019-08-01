SOCAR занимается не своим делом

3 июня 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «SOCAR должна оборудование менять, а не ремонтировать».

В статье рассказывалось о том, что в некоторых районах столицы в течение нескольких дней распространялся неприятный запах. Министерство экологии и природных ресурсов заявило тогда, что источником газовых примесей и гидрогена-сульфидина в воздухе была установка по очистке воды от нефти, размещенная на территории нефтеперерабатывающего завода Государственной нефтяной компании SOCAR.

Как рассказал # инспектор минэкологии Мирсалам Гамбаров, на этом нефтеперерабатывающем заводе используется техника 1953 года, и из 14 установок только на одной проведена реконструкция. «Никто не может гарантировать, что на этих установках тоже не произойдет катастрофа», — сказал Мирсалам Гамбаров.

К сожалению, Мирсалам Гамбаров оказался прав.

Через год, 25 июля 2019 года, Минэкологии снова распространяет заявление теперь уже в связи с сильным выбросом из факельной системы Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате мониторинга, проведенного специалистами минэкологии, установлено, что сильный выброс дыма произошел в результате технической неисправности на одном из эксплуатационных участков завода.

Мы решили выяснить, принимает ли Министерство экологии и природных ресурсов какие-то меры в отношении завода, который вот уже не первый раз нарушает требования экологии, или ограничивается заявлениями в СМИ?

«На территории нефтеперерабатывающего завода испанские компании проводят реконструкцию, которая завершится в 2021 году. Надеюсь, что после завершения реконструкции никаких аварий не будет. Сейчас там работает наша комиссия. О результатах работы мы обязательно оповестим СМИ», — сказал инспектор Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров.

Получить ответы в самой SOCAR не удалось. Сотрудники попросили отправить вопросы в письменной форме, что мы и сделали, но ответа, почему все-таки участок оказался технически неисправным, так и не дождались.

Интересно, а проверяло ли МЧС состояние используемой техники? С этим вопросом мы обратились к пресс- секретарю МЧС Гюльсум Мехтиевой. «В составе Министерства по чрезвычайным ситуациям действуют целые структуры, которые занимаются проверкой используемой в стране техники», – сообщила она #, но попросила перезвонить, чтобы переговорить со специалистами.

Через полчаса, когда наш сотрудник попытался связаться с руководителем пресс- службы МЧС, она на звонки не ответила. Видимо, новой главе пресс-службы еще не успели объяснить, что ее основная обязанность – отвечать на вопросы журналистов.

Раз пресс — служба не отвечает на вопросы, мы решили получить ответы по другим каналам. Инспектор МЧС по имени Рамиз (фамилию он не назвал-прим.авт.), заявил, что «министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за безопасность техники по всей стране. А для выяснения причин данной аварии, нужно провести расследование».

А вот начальник департамента технической безопасности Бакинского нефтеперерабатывающего завода Гюльали Агамиров даже разговаривать с нами не стал. «Почему я должен отвечать на твои вопросы?», — сказал он корреспонденту и бросил трубку.

Неожиданное заявление сделал пресс- секретарь данного завода Шамиль Хашимли.

«Причем тут МЧС, мы сами проверяем безопасность нашей техники», — удивился пресс- секретарь. Ответ пресс-секретаря на вопрос о причинах аварии, удивил нас: «Я не знаю. Меня в тот день не было на работе», — сказал Шамиль Хашимли.

Как сообщил # руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, в 2014 году на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе были начаты работы по реконструкции. «Целью реконструкции является приведение завода в соответствие с международными стандартами. Эти работы должны быть завершены в 2021 году. При этом до завершения реконструкции Министерство по чрезвычайным ситуациям должно ежегодно проверять состояние используемой на заводе техники», — сказал Ильхам Шабан.

Будем надеяться, что испанцы все же доведут реконструкцию завода до конца. Но, даже несмотря на это, проверять состояние техники и оборудования все равно придется. И делать это должно министерство по чрезвычайным ситуациям.

И еще, на заметку ответственным структурам: если ваш пресс-секретарь не в силах ответить на вопросы журналистов — увольняйте сразу, не задумываясь.