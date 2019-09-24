SOCAR продолжает травить Каспий — ФОТО

20 сентября 2019 года сотрудник департамента по Национальному мониторингу за окружающей средой Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Гамбаров заявил о намерении SOCAR и Министерства экологии и природных ресурсов совместно работать над устранением экологических проблем.

22 июля 2019 года в статье «Нефтяные камни» или «Мексиканский залив» — решать SOCAR» мы опубликовали фото и видеоматериалы, представленные нам правозащитником, председателем комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

По словам Гахраманлы эти фото и видеоматериалы были сняты рабочими на Нефтяных камнях. «На материалах видно маслянистое пятно, растекшееся на поверхности морской воды. Это нефть,- уверена М.Гахраманлы, — которая просачивается из нефтяных труб».

Тогда руководитель Движения Зеленых, ведущий научный сотрудник института Неорганической и Физической химии Фарида Гусейнова рассказала, что она была на Нефтяных камнях в 2003 году и уже тогда металлические трубы, используемые для прокачки нефти, были в ужасном состоянии, нефть просачивалась прямо в море.

Несколько дней назад Мирвари Гахраманлы прислала нам новое фото (см. ниже) с Нефтяных камней, на котором также видно маслянистое пятно, растекшееся на поверхности морской воды. «Эта фотография доказывает, что выброс нефти в море в районе Нефтяных камней все еще продолжается», — считает правозащитник.

За комментарием мы обратились к пресс- секретарю SOCAR Ибрагиму Ахмедову. «Это не нефть, которая может привести к гибели птиц и рыб, а нефтяные масляные вещества, которые просачиваются из законсервированных скважин. Во время волн эти вещества поднимаются на поверхность. Просто в советское время их не очень хорошо законсервировали. Могу вас заверить в том, что на Нефтяных камнях нефть из труб не просачивается. Мы проводили проверку совместно с Министерством экологии и природных ресурсов», — сообщил он.

Возникает естественный вопрос, если все хорошо, то над устранением каких экологических проблем собираются работать SOCAR и минэкологии? Мы снова обратились к экспертам.

«Любые нефтепродукты, которые просачиваются в море, представляют опасность для окружающей среды. Нефтяные масляные вещества тоже являются нефтяными продуктами и представляют угрозу для окружающей среды. На поверхности воды образуется пленка, через которую не проходит кислород. Это в свою очередь приводит к гибели всех живых существ, оказавшихся под этой пленкой. Просто SOCAR не хочет заниматься этой проблемой и поэтому заявляет, что якобы масляные вещества не угрожают окружающей среде», — сказала # руководитель Движения зеленых Фарида Гусейнова.

Согласно информации, размещенной на сайте lotosrf.ru попадание нефтяных масел в водоем может существенно навредить флоре и фауне.

Опасность масел состоит в том, что они нерастворимы и легче воды. Поэтому они образуют плёнку на поверхности, в водоёме от недостатка кислорода умирают рыбы и другие организмы, распространяется трупный яд .