SOCAR планирует выйти на на фондовые рынки Лондона, Гонконга и Стамбула

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует выйти на на фондовые рынки Лондона, Гонконга и Стамбула с акциями своей дочерней компании в Турции в 2021 году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Reuters глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

«Мы считаем, что у нас есть хороший актив, который мы можем монетизировать, а IPO — это прибыль для акционеров», — сказал он.

Он не уточнил объем акций SOCAR Turkey Energy, которые предполагается предложить инвесторам. Вероятно, акционерам и руководству SOCAR предстоит решить, на что направить средства от первичного публичного размещения, и это определит объем предложения.

Citigroup и JP Morgan выступят в качестве консультантов, а McKinsey поможет с технической и финансовой оптимизацией.

| 2019-06-01T19:12:11+00:00 1 июня 2019, 19:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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