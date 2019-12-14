SOCAR Petroleum будет сотрудничать с Министерством экологии

Представители ЗАО SOCAR Petroleum и сотрудники соответствующих отделов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели встречу.

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum, на встрече обсуждались основные принципы будущего сотрудничества в области пропаганда, внедрение и использование альтернативного вида топлива — компримированного (CNG) природного газа. Также был обсужден вопрос разработки совместных с министерством проектов по предотвращению ущерба, который наносит окружающей среде существующий автопарк, в частности общественный транспорт.

Представители Министерства экологии и природных ресурсов были проинформированы о деятельности SOCAR Petroleum, которая наряду с традиционным моторного топлива, также специализируется на продаже экологически чистого компримированного природного газа. Отмечено, что одним из приоритетных направлений является широкое применение компримированного газа в стране, который меньше загрязняет окружающую среду и является экологически чистым по своим характеристикам.

Было подчеркнуто, что Азербайджан обладает богатыми запасами природного газа, и компания SOCAR Petroleum заинтересована в сотрудничестве с министерством в области просветительскую работу относительно компримированного природного газа, получаемого из природного газа.