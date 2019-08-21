SOCAR огласила объемы производства метанола

До сегодняшнего дня на заводе SOCAR Metanol было произведено около 226 тысяч тонн метанола, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

В компании отметили, что до конца года планируется произвести 360 тысяч тонн продукта, добавив, что около 97 процентов данного объёма пойдет на экспорт.

Отметим, что к сбыту продукции завод — единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии — приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан заводу решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.