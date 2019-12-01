SOCAR эвакуирует нефтяников

SOCAR начал эвакуационные мероприятия из-за ухудшения погодных условий. Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечается, что с сегодняшнего утра, воздушным и морским транспортом началась эвакуация нефтяников, которая будет продолжаться до позднего вечера.

Кроме того, на всех участках проведены ряд просветительских работ, прекращены работы на открытом воздухе, были даны указания по обеспечению безопасности строений и сооружений, организовано дежурство на участках, где это необходимо.

На случай возможного чрезвычайного происшествия поддерживается постоянная связь с другими организациями и структурами, текущая ситуация находится под контролем.

Дежурные корабли и пожарные суда Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) осуществляют дежурство на всех расположенных в море нефтегазовых месторождениях.