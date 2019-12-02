SOCAR эвакуировала 420 нефтяников в связи с непогодой

В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, около 420 нефтяников были эвакуированы с морских платформ, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В связи с резким ухудшением погодных условий SOCAR максимально усилила меры безопасности, ограничив работы под открытым небом.

Также, в связи с возможной чрезвычайной ситуацией поддерживается непрерывный контакт с другими профильными организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем.