SOCAR эвакуировала 420 нефтяников в связи с непогодой

В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, около 420 нефтяников были эвакуированы с морских платформ, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В связи с резким ухудшением погодных условий SOCAR максимально усилила меры безопасности, ограничив работы под открытым небом.

Также, в связи с возможной чрезвычайной ситуацией поддерживается непрерывный контакт с другими профильными организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем.

| 2019-12-02T15:02:48+00:00 2 декабря 2019, 18:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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