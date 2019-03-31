“SOCAR Energy Georgia” практически завершила программу газификации Грузии.

Компания “SOCAR Energy Georgia” (дочерняя компания государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) практически завершила программу газификации Грузии.

Об этом сообщил Report гендиректор компании Махир Мамедов.

По его словам, завершение программы уже утверждено государством.

«Естественно, что газифицирована еще не вся страна. С производственной, технической и деловой точки зрения достичь этого пока невозможно. При этом уровень газификации Грузии очень высок. Наши собственные коммерческие интересы требуют, чтобы данный процесс во всех регионах, деревнях, где мы осуществляем деятельность, особенно в регионе Квемо-Картли (Борчалы), проводился не на основе крупномасштабной правительственной программы, а в поэтапном режиме. Газификация продолжается», — сказал Мамедов.

SOCAR начал свою деятельность в Грузии в 2006 году. В том же году нефтяной терминал Кулеви был приобретен для транспортировки нефти на западные рынки. ООО SOCAR Georgia Petroleum имеет 115 АЗС, 16 центров обслуживания и 5 нефтяных терминалов на грузинском рынке, организует оптовые и розничные продажи нефтепродуктов третьих сторон. ООО SOCAR Georgia Gas осуществляет поставки и распределение природного газа в регионах Грузии, управляет местной сетью и обслуживает более 670 тыс. абонентов.